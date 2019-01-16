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Mersin Zonguldak ve Konya'da okullar tatil mi? (16 Ocak 2019 Kar Tatili)

Konya'nın 13 ili ve Zonguldak'ta okullar yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı tatil edildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edildiği açıklandı

Mersin Zonguldak ve Konya'da okullar tatil mi? (16 Ocak 2019 Kar Tatili)

Konya'nın 13 ilçesinde, etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiyi göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Derbent, Bozkır, Ereğli, Karapınar, Hüyük, Ahırlı, Emirgazi, Güneysınır, Yalıhüyük, Çumra, Hadim ve Taşkent ilçelerindeki okullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Altınekin, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için bir gün tatil kararı alındı.


Zonguldak'ta eğitime kar engeli 

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Gökçebey, Devrek, Ereğli ve Kozlu ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde okullar tatil
 Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile mahallelerde kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit yakınları ile gaziler, engelli personel ve hamileler ile süt izni kapsamında olanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #zonguldak #Konya
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