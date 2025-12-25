Mersin’de 12 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan müdürden iyi haber

Mersin’in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki öğrencinin tüfekle vurduğu okul müdürü Ender Kara, ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan normal servise alındı. Baba ve oğlu tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

Mersin’in Anamur ilçesinde Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara, tedavi sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Kara’nın yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, normal servise alınan Ender Kara’yı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüşen Kara’ya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Okuldaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, okul bahçesinde öğrencileri karşıladığı sırada yaşandı. İddiaya göre 12 yaşındaki öğrenci M.K., geçen hafta elektrikli bisikletle okula gelince müdür Kara tarafından uyarıldı. Bu uyarının ardından 22 Aralık’ta okula tüfekle gelen M.K., okul bahçesinde Kara’ya ateş etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan anların ardından öğretmenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ender Kara önce Anamur Devlet Hastanesi’ne, buradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Karaciğerinde ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kara ameliyata alındı ve 2 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan Kara, bugün normal servise alındı.

BABA VE OĞUL TUTUKLU

Saldırı sonrası M.K. jandarma karakolunda gözaltına alınırken, olayda kullanılan tüfeğin sahibi olduğu belirlenen babası Y.K. de savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Baba ve oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

