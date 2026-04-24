Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürüldüğü davada mütalaa açıklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen davanın duruşması görüldü. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklarken, tutuklu sanıklar hakkında talep edilen cezalar belli oldu.

KATİL ZANLISINA 'ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

Görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katıldı. Hiranur'un ailesi, yakınları ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu mahkeme salonunda öncelikle bazı tanıkların ifadelerine başvuruldu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Hüseyin Arda Ş.'nin ‘çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç. hakkında ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ceza istedi.

Taraf avukatlarının savcının mütalaasına karşı beyanlarının alınmasının ardından tutuklu sanıklara söz hakkı verildi. Sanıklar, mahkeme heyetinden tahliyelerini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, değerlendirmesinin ardından her üç sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 1 Eylül 2025 tarihinde Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki bir otomobilde Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurularak hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Genç kızın erkek arkadaşı Hüseyin Arda Ş. ile birlikte Mustafa Z. ve Nazmi Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BU MÜTALAAYI KABUL ETMEYECEK VE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşmanın sona ermesiyle birlikte Aygar ailesi, yakınları ve müşteki avukatları Mersin Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya katılan Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, süreci baro olarak yakından izlediklerini belirterek, "Hiranur davasında adaletin sağlanması adına Mersin Barosunun üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirecek, çocuklara yönelik istismar olaylarında ve kadına yönelik şiddet olaylarında biz avukatlar yılmadan adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Ailenin avukatı Derya Demir ise yargılama sürecine ve savcılık mütalaasına ilişkin itirazlarını dile getirdi. Dosyayı başından beri titizlikle takip ettiklerini belirten Demir, "Başından beri titizlikle takip ettiğimiz Hiranur dosyasının bugün önemli bir aşamasını geride bıraktık. Savcı mütalaasını açıkladı. Biz elbette ki bu mütalaayı kabul etmeyecek ve buna uzun bir dilekçeyle itiraz edeceğiz. Sevindirici diğer haber üç sanığın da tutukluluk halinin devam etmesi. Biz mücadeleyi sürdüreceğiz, sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.