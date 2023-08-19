Mersin'de 3 başlı tanrıça figürü bulundu

Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen 3 başlı tanrıça Hekate figürüne ulaşıldı. Çorum'da da silo olduğu değerlendirilen 3 bin 300 yıllık yapı bulundu.

Mersin'de 3 başlı tanrıça figürü bulundu

Mersin’in Aydınçık ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 3 başlı Hekate figürü bulundu. Kelenderis antik kenttinde aynı zamanda Helenistik döneme ait birçok seramik de gün ışığına çıkarıldı.

Yıl boyunca sürdürülen kazı ve koruma çalışmaları sonucunda, antik kentin en geç 2 yıl içinde turizme açılması planlanıyor.

Kazı başkanı Mahmut Aydın, 3 başlı Hekate figürü hakkında bilgi verdi.

ÇORUM’DA TARİHİ SİLO KEŞFEDİLDİ

Çorum'da da, bir silo olarak değerlendirilen ve 3 bin 300 yıl öncesine tarihlenen bir yapı keşfedildi. Şapinuva Kazı Başkanı Önder İpek, ortaya çıkan yapının Hitit dönemine ait olduğunu belirtti.

Buluntu, 10 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde büyük bir yapıya işaret ediyor. Ayrıca bu yapı 55 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 165 metreküp boyutunda.

# Mersin # tanrıça
Çok Okunanlar
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
İzmir'de eğlence mekanında kavga!
İzmir'de eğlence mekanında kavga!
MİT sınır tanımıyor!
MİT sınır tanımıyor!
Üsküdar’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 5 yaralı
Üsküdar’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 5 yaralı
Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
Öne Çıkanlar "Davutoğlu ve Babacan CHP ile Dalga Geçiyor!" | Gazeteci Yazar Serdar Arseven'den Kritik CHP Tespiti "Davutoğlu ve Babacan CHP ile Dalga Geçiyor!" | Gazeteci Yazar Serdar Arseven'den Kritik CHP Tespiti 19 Ağustos hava durumu raporu! 19 Ağustos hava durumu raporu!