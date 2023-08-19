Mersin'de 3 başlı tanrıça figürü bulundu
Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen 3 başlı tanrıça Hekate figürüne ulaşıldı. Çorum'da da silo olduğu değerlendirilen 3 bin 300 yıllık yapı bulundu.
Mersin’in Aydınçık ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 3 başlı Hekate figürü bulundu. Kelenderis antik kenttinde aynı zamanda Helenistik döneme ait birçok seramik de gün ışığına çıkarıldı.
Yıl boyunca sürdürülen kazı ve koruma çalışmaları sonucunda, antik kentin en geç 2 yıl içinde turizme açılması planlanıyor.
Kazı başkanı Mahmut Aydın, 3 başlı Hekate figürü hakkında bilgi verdi.
ÇORUM’DA TARİHİ SİLO KEŞFEDİLDİ
Çorum'da da, bir silo olarak değerlendirilen ve 3 bin 300 yıl öncesine tarihlenen bir yapı keşfedildi. Şapinuva Kazı Başkanı Önder İpek, ortaya çıkan yapının Hitit dönemine ait olduğunu belirtti.
Buluntu, 10 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde büyük bir yapıya işaret ediyor. Ayrıca bu yapı 55 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 165 metreküp boyutunda.