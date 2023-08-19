Mersin'de 3 başlı tanrıça figürü bulundu

Mersin’in Aydınçık ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 3 başlı Hekate figürü bulundu. Kelenderis antik kenttinde aynı zamanda Helenistik döneme ait birçok seramik de gün ışığına çıkarıldı.

Yıl boyunca sürdürülen kazı ve koruma çalışmaları sonucunda, antik kentin en geç 2 yıl içinde turizme açılması planlanıyor.

Kazı başkanı Mahmut Aydın, 3 başlı Hekate figürü hakkında bilgi verdi.

ÇORUM’DA TARİHİ SİLO KEŞFEDİLDİ

Çorum'da da, bir silo olarak değerlendirilen ve 3 bin 300 yıl öncesine tarihlenen bir yapı keşfedildi. Şapinuva Kazı Başkanı Önder İpek, ortaya çıkan yapının Hitit dönemine ait olduğunu belirtti.

Buluntu, 10 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde büyük bir yapıya işaret ediyor. Ayrıca bu yapı 55 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 165 metreküp boyutunda.