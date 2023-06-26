Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kaza
Mersin'de son dakika, Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kazada yaraların olduğu söyleniyor. Ayrıntılar haberde...
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Mut-Silifke kara yolu Karadiken mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 06 FSM 64, 80 ACJ 851 ve 33 ADF 963 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı