Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kaza

Mersin'de son dakika, Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kazada yaraların olduğu söyleniyor. Ayrıntılar haberde...

Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kaza
Süleyman Daban Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Mut-Silifke kara yolu Karadiken mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 06 FSM 64, 80 ACJ 851 ve 33 ADF 963 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # kaza # Mersin # Trafik
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Merdan Yanardağ gözaltına alındı!
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Altın fiyatları bugün ne kadar?
4 11 terörist etkisiz hale getirildi!
5 Takımların harcama limitleri belli oldu!