Mersin'de balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında su yüzeyinde hareketsiz duran 56 yaşındaki Ömer Hepler'in cansız bedeni bulundu.
Akşam saatlerinde deniz kenarında bulunan vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz duran bir insan bedeni fark ederek durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.
İhbarın alınmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve kurtarma birimi yönlendirildi. Emniyet güçlerinin yanı sıra sağlık görevlileri, Sahil Güvenlik unsurları ve itfaiyeye bağlı su altı arama kurtarma timleri hızla olay yerine intikal etti.
Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, su yüzeyindeki şahsı kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği saptandı.
Yapılan tespitler sonucunda, cansız bedenin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu belirlendi.
Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte olay yeri inceleme ekipleri, barınak çevresinde ve cenaze üzerinde detaylı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki araştırmaların son bulmasının ardından Hepler’in cenazesi, cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi.
56 yaşındaki şahsın kesin ölüm nedeninin, adli tıp kurumunda gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.