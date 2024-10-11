Mersin'de cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme

Mersin'de sosyal medya platformlarında "Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğraması" iddiaları gündem yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mersin'de cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme
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Mersin'de sosyal medya platformlarında "Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğraması" iddiaları gündem yarattı. Olayla ilgili asılsız paylaşımda yer alan bir parça iki şüpheli gözaltına alındı ​​ve biri tutuklandı.

İddialar, 2 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki KYK Kız Yurdu'nda ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yayılan bu haber üzerine, önceki gece yurtta kızların gösterdiği gösterinin düzenlenerek yürüyüş gerçekleştirildi.

Ancak polis ekipleri, iddiaların ortaya çıktığı sonuç sosyal medya mecralarında bahsedildiği gibi herhangi bir olayın meydana gelmediğini ve mağduriyet ya da şikayetlerin söz konusu olmadığını tespit etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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