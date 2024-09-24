Mersin’de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Meydan Mahallesi, Meydan Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinde meydana gelen olayda, atık toplayan Cennet Bülbül (50), konteyneri karıştırdığı sırada kancasına takılan poşetin içinde beze sarılı bir bebek cesedi buldu.

Bülbül'ün durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerden sonra bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.