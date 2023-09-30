Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda örgüt içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden 3 şüpheli tespit edildi.

Mersin'de DEAŞ Operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama - Resim : 1
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD'de Petrol Tükeniyor Mu? ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı AzaldıABD'de Petrol Tükeniyor Mu? ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı AzaldıDünya
# deaş # operasyon # Mersin
Çok Okunanlar
Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı!
Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı!
Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı...
Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı...
Son depremler... İşte AFAD ve Kandilli'ye göre deprem yaşanan iller...
Son depremler... İşte AFAD ve Kandilli'ye göre deprem yaşanan iller...
Karabağ'daki Azeri Zaferini Hazmedemedi!
Karabağ'daki Azeri Zaferini Hazmedemedi!
Altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükseliyor mu?
Altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükseliyor mu?
Öne Çıkanlar Van'da Yaşanan Uçak Krizine Siyasiler Kulak Tıkadı! - Ulusal Kanal Ana Haber Van'da Yaşanan Uçak Krizine Siyasiler Kulak Tıkadı! - Ulusal Kanal Ana Haber ABD'de Petrol Tükeniyor Mu? ABD'de Petrol Tükeniyor Mu?