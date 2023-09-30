Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda örgüt içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden 3 şüpheli tespit edildi.

Mersin'de DEAŞ Operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.