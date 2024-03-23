Mersin’de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 6 şüpheli belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 20 banka kartı, 2 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan bazı belgeleri ele geçirdi.

Emniyet götürülerek ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.