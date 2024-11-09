Mersin'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Mersin'in Mut ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mut-Ermenek kara yolu Kadıköy mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı otomobil, henüz plakası öğrenilemeyen Zeynel Abidin Yaren'in kullandığı karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Zeynel Abidin Yaren'in hayatını kaybettiği, Zafer Özkurt'un yaralandığı belirlendi.
Yaralı Özkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı