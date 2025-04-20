Mersin’de feci kaza: Otomobil tırla çarpıştı

Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 33 LL 183 plakalı otomobil ile 63 AHF 240 plakalı tır çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü H.B., çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkıştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.B’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni, Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.