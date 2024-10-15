Mersin'de feci trafik kazası! Cip devrildi, yaralılar var

Mersin'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 33 ALJ 816 plakalı cip, park halindeki 33 TZ 676 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen cipteki 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada cip ve pikabın yanı sıra caddedeki 4 otomobilde de hasar oluştu.