Mersin'de feci trafik kazası! Cip devrildi, yaralılar var

Mersin'in Akdeniz ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Cipin park halindeki pikaba çarparak devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de feci trafik kazası! Cip devrildi, yaralılar var
Yayınlanma:

Mersin'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 33 ALJ 816 plakalı cip, park halindeki 33 TZ 676 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen cipteki 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Mersin'de feci trafik kazası! Cip devrildi, yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'de feci trafik kazası! Cip devrildi, yaralılar var - Resim : 2

Kazada cip ve pikabın yanı sıra caddedeki 4 otomobilde de hasar oluştu.

Hatay'da kadın cinayeti! Eşini tüfekle öldürdüHatay'da kadın cinayeti! Eşini tüfekle öldürdüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin trafik kazası
Günün Manşetleri
Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı
Mehmet Şimşek'ten kredi kartlarından alınacak 750 TL ile ilgili açıklama
Devlet Bahçeli'den anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklama
Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’a seslendi
MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Ordusu’nun kaybı ve moral çöküntüsü
El Kaide üyesi MİT operasyonuyla yakalandı!
Hizbullah'tan İsrail'e 3 operasyon!
Tuğgeneral Kaani iki hafta sonra ilk kez görüntülendi
5 Milyon lira üzeri vergi borcu olanların listesi açıklanıyor!
Çok Okunanlar
15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 15 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni evi görüntülendi
İslam Memiş'ten uyarılar! Altında fırsatlar devam ediyor İslam Memiş'ten uyarılar! Altında fırsatlar devam ediyor
İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı! İkbal Uzuner ile ilgili gerçeği Bakan Tunç açıkladı!
Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı