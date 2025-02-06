Mersin’de FETÖ üyesi kadın yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ. adlı kadının yeri tespit edildi

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mersin’de FETÖ üyesi kadın yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ. adlı kadının Erdemli ilçesinde olduğu tespit edildi.

Tespit edilen şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyon ile N.İ.'yi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. N.İ., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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