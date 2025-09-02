Mersin’de genç kız cinayeti: Acı ayrıntılar ortaya çıktı

İlk ifadede kız arkadaşının kendisini vurduğunu öne süren H.A.Ş., daha sonra olayın “şaka yaparken kazara gerçekleştiğini” iddia etti. H.A.Ş. ile iki arkadaşı M.Z. (27) ve N.Ç. (20) gözaltına alındı.

Olay, 31 Ağustos gecesi merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Ağır yaralanan Hira Aygar, Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. H.A.Ş., ifadesinde yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu Aygar ile arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini, yanına tabanca aldığını, havaya ateş ettiğini anlattı. Eve dönüş sırasında araçta bulunan Aygar’ın tabancayı alıp başına dayadığını ve ateş ettiğini iddia etti.



İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

M.Z. ve N.Ç.’nin çelişkili ifadeleri üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. H.A.Ş., ikinci ifadesinde tabancayı şaka amacıyla kız arkadaşının alnına dayadığını ve silahı boş zannederek tetiğe bastığını söyledi. Olay sonrası hastaneye gitmediklerini belirten H.A.Ş., Aygar’ı Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde Müftü Deresi üst tarafında bıraktıklarını aktardı. Yapılan aramada kan izine rastlandı.

Otopsi işlemlerinin ardından Hira Aygar, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.