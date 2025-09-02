Mersin’de genç kız cinayeti: Acı ayrıntılar ortaya çıktı

Mersin’in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mersin’de genç kız cinayeti: Acı ayrıntılar ortaya çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

İlk ifadede kız arkadaşının kendisini vurduğunu öne süren H.A.Ş., daha sonra olayın “şaka yaparken kazara gerçekleştiğini” iddia etti. H.A.Ş. ile iki arkadaşı M.Z. (27) ve N.Ç. (20) gözaltına alındı.

Olay, 31 Ağustos gecesi merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Ağır yaralanan Hira Aygar, Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. H.A.Ş., ifadesinde yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu Aygar ile arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini, yanına tabanca aldığını, havaya ateş ettiğini anlattı. Eve dönüş sırasında araçta bulunan Aygar’ın tabancayı alıp başına dayadığını ve ateş ettiğini iddia etti.


İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

M.Z. ve N.Ç.’nin çelişkili ifadeleri üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. H.A.Ş., ikinci ifadesinde tabancayı şaka amacıyla kız arkadaşının alnına dayadığını ve silahı boş zannederek tetiğe bastığını söyledi. Olay sonrası hastaneye gitmediklerini belirten H.A.Ş., Aygar’ı Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde Müftü Deresi üst tarafında bıraktıklarını aktardı. Yapılan aramada kan izine rastlandı.

Otopsi işlemlerinin ardından Hira Aygar, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla’da belediye başkanının ailesine molotof saldırısı: Görüntüler ortaya çıktı!Muğla’da belediye başkanının ailesine molotof saldırısı: Görüntüler ortaya çıktı!Gündem
2025-2026 GSB yurt başvuruları başladı: Öğrenciler dikkat!2025-2026 GSB yurt başvuruları başladı: Öğrenciler dikkat!Eğitim
Mersin cinayet
Günün Manşetleri
Savunma sanayiye FETÖ sabotajı:
Bakan Göktaş’tan grevdeki SYDV çalışanlarına müjde
Çin ve Rusya liderleri Pekin’de buluştu
Muğla’da belediye başkanının ailesine molotof saldırısı
Ticaret Bakanlığı’ndan toplatma kararı!
14 suçlu Türkiye’ye getirildi
İnfaz düzenlemesi ve af tartışmalarına yanıt
'İran ve Rusya’nın kapasiteleri birleşecek'
Özgür Özel ve 5 vekil için fezleke gündemde
“İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”
Çok Okunanlar
Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak! Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste
Yastık altı para değil, faizle servet! Yastık altı para değil, faizle servet!
🚗 Bugün Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Benzin, Motorin ve LPG (2 Eylül 2025) 🚗 Bugün Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Benzin, Motorin ve LPG (2 Eylül 2025)
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Ege Denizi'nde bir deprem daha!