Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın

Mersin'de sabaha karşı bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Plastik ham maddelerin bulunduğu depodan yükselen alevlere müdahale etmek için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın - Resim: 1

Yangın, sabaha karşı Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana geldi.

1 7
Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın - Resim: 2

Hurdacılar Sitesi içerisinde yer alan ve plastik ham maddelerin bulunduğu depoların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

2 7
Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın - Resim: 3

Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

3 7
Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın - Resim: 4

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

4 7
Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın - Resim: 5

Üç ayrı deponun bulunduğu alanda, orta kısımdaki depoda başlayan yangın sürerken yoğun kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

5 7
Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın - Resim: 6

TOMA'LAR DESTEK VERİYOR

Geri dönüşüm tesisine ait orta depodaki yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. İtfaiye araçlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına katılarak destek verdi.

6 7
Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın - Resim: 7

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı yoğun çalışmalar aralıksız devam ediyor.

7 7
Mersin yangın