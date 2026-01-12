Mersin'de gökyüzü siyaha büründü! Geri dönüşüm tesisinde yangın
Mersin'de sabaha karşı bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Plastik ham maddelerin bulunduğu depodan yükselen alevlere müdahale etmek için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Yangın, sabaha karşı Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana geldi.
Hurdacılar Sitesi içerisinde yer alan ve plastik ham maddelerin bulunduğu depoların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.
Üç ayrı deponun bulunduğu alanda, orta kısımdaki depoda başlayan yangın sürerken yoğun kara dumanlar gökyüzünü kapladı.
TOMA'LAR DESTEK VERİYOR
Geri dönüşüm tesisine ait orta depodaki yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. İtfaiye araçlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına katılarak destek verdi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı yoğun çalışmalar aralıksız devam ediyor.