Mersin’de iki firari hükümlü yakalandı: Jandarmadan kaçamadılar!

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, firari hükümlülere yönelik yürüttüğü çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Ekiplerin merkez Toroslar ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, “kasten öldürme” ve “uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” başta olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı olarak Silifke ilçesinde düzenlenen başka bir operasyonda ise “hırsızlık” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka firari hükümlü de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Her iki hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine teslim edildi.