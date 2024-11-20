Mersin'de kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. 24 yaşındaki Aybeniz Top, dini nikahlı eşi Hasan F. tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Hasan F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
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Mersin'in Toroslar ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Akbelen Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Aybeniz Top ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan F, tartışmanın büyümesi üzerine bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü - Resim : 1

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AYBENİZ TOP, TOPRAĞA VERİLDİ

Morgdaki işlemlerin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilen Aybeniz Top'un cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na götürüldü

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi.

Mersin'de kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü - Resim : 2

TELEVİZYON PROGRAMINDA "KAÇIRILDI" İDDİASINDA BULUNMUŞ

Hasan F'nin, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırılmadığını, dini nikahlı Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Top'un, programdan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı Hasan F. ile babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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