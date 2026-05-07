Mersin’de kan donduran olay! Berberde tıraş olan şahsa satırla saldırdı

Mersin'in Anamur ilçesinde husumetli olduğu şahsın berberde tıraş olmasını fırsat bilen bir şüpheli, satırla saldırı düzenledi. Çıkan arbedede yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Simge Sarıyar
Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde yer alan bir berber dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki S.Ü. ile 58 yaşındaki T.T. arasında geçmişte yaşanan bir tartışma nedeniyle husumet bulunuyordu. S.Ü., T.T.'nin bir berberde tıraş olduğunu öğrenerek elinde bir satırla söz konusu iş yerine gitti.

S.Ü., berber koltuğunda oturan T.T.'ye elindeki satırla vurarak şahsı yaraladı. Saldırıya uğrayan T.T. ise kendini korumak amacıyla dükkanda eline geçirdiği bir keserle karşılık vererek S.Ü.'ye vurdu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU İYİ

Kısa sürede olay mahalline intikal eden güvenlik güçleri, şüpheli S.Ü.'yü suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Satırlı saldırı sonucu yaralanan T.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan şüpheli S.Ü., geniş güvenlik önlemleri altında Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

