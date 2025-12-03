Mersin’de kan donduran olay: Önce anne-oğula, sonra “alkol vermedi” diye büfeciye kurşun yağdırdı!

Alınan iddialara göre, Merkez Akdeniz İlçesi, Mithat Paşa Mahallesi, 5519 nolu sokak 11 No'lu adreste bulunan binanın en üst katındaki dairede yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen 25 yaşındaki şüpheli M.T., cinayet serisine ilk olarak oturduğu apartmanda başladı. M.T., aynı binada kendisinin üst kat komşusu olan 50 yaşındaki anne Remziye Kaya ile 26 yaşındaki oğlu Mazlum Kaya’yı öldürdü.

Anne ve oğlunu öldürdükten sonra binadan ayrılan şüpheli, bir ticari taksiye binerek Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi, Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisine gitti. Tekel bayine giren şahıs, işletmeciden ücret ödemeden alkollü içki almak istedi. Bu talebi reddedilince, üzerinde taşıdığı silahı çıkaran M.T., tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut’a ateş açtı. Şüpheli, sonrasında taksi şoförüne de kurşun sıkarak olay yerinden kaçtı.

Taksici saldırıdan yara almadan kurtulmayı başarırken, bayi işletmecisi Ahmet Turgut ise iş yerinin önünde kanlar içinde yere yığıldı.

POLİS ALARMA GEÇTİ, ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Çevre sakinleri durumu derhal 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Ahmet Turgut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, bir yandan cinayet mahallerinde ayrıntılı inceleme yaparken, diğer yandan da kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgeyi çembere alan polis ekipleri, yaya olarak kaçmakta olan şüpheli M.T.’yi, olaylarda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerlerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen maktullerin yakınları, acı haberle sinir krizi geçirerek fenalık yaşadı.