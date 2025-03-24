Mersin’de kanlı kavga! Pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Y.G. ile Tolga Özdeniz (23) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Y.G., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Tolga Özdeniz’e ateş etti. Ağır yaralanan genç, yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özdeniz, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Y.G. ile olay sırasında yanında bulunduğu belirlenen B.Ç. ve M.A.’yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı.