Mersin’de kanlı kavga! Pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan 23 yaşındaki Tolga Özdeniz, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de kanlı kavga! Pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
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Mersin’in Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Y.G. ile Tolga Özdeniz (23) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Y.G., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Tolga Özdeniz’e ateş etti. Ağır yaralanan genç, yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özdeniz, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Y.G. ile olay sırasında yanında bulunduğu belirlenen B.Ç. ve M.A.’yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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