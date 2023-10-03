Mersin'de Korkunç Kaza! İşçileri Taşıyan Midibüs Sulama Kanalına Devrildi
Mersin'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan bir midibüs, sulama kanalına devrildi. Kaza sonrası 10 kişi yaralanırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Kefeli Mahallesi oldu.
Narenciye hasadında çalışan Suriye uyruklu işçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi. Midibüsü kullanan sürücünün ismi henüz öğrenilemedi.
Kaza çevredekiler tarafından yetkililere ihbar edildi. Bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekipler, devrilen midibüsteki tarım işçilerinin tahliyesini sağladı.
Ağır yaralandığı belirlenen 3 işçi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan 7 işçiye ise kaza yerinde müdahale edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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