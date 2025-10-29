Mersin'de korkunç kaza: Tarım işçilerini taşıyan midibüs otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Mersin'in Gülnar ilçesinde, elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan bir midibüs ile Tofaş marka bir otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralılar var...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin'de korkunç kaza: Tarım işçilerini taşıyan midibüs otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaza, sabah saatlerinde Demirözü Mahallesi'ne bağlı Hortu mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Cin'in sevk ve idaresindeki 33 ACS 612 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşımakta olan Avni Altınyazar yönetimindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüsün çarpışması sonucu meydana geldi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde otomobilde bulunan 1 kişinin kaza mahallinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpışma sonucu yaralanan ve aralarından 3'ünün durumu ağır olan toplam 14 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin daha, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri kaza yerinde detaylı bir inceleme başlatırken, feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de netleşti. Kazada yaşamını yitirenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi devam eden (toplam 12) yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu: Petrol ve gazda 'yeni yöntem' müjdesi!Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu: Petrol ve gazda 'yeni yöntem' müjdesi!Gündem
Beyoğlu'nda yürekleri ağıza getiren kaza: İSKİ'nin kapamadığı iddia edilen çukur işçinin bacağını kırdıBeyoğlu'nda yürekleri ağıza getiren kaza: İSKİ'nin kapamadığı iddia edilen çukur işçinin bacağını kırdıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin trafik kazası
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı!
Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar talimatı!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Parasını bankada tutanlar dikkat Parasını bankada tutanlar dikkat
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı! 183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya! THY'den 29 Ekim'e özel dev kampanya!