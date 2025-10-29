Mersin'de korkunç kaza: Tarım işçilerini taşıyan midibüs otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Demirözü Mahallesi'ne bağlı Hortu mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Cin'in sevk ve idaresindeki 33 ACS 612 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşımakta olan Avni Altınyazar yönetimindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüsün çarpışması sonucu meydana geldi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde otomobilde bulunan 1 kişinin kaza mahallinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpışma sonucu yaralanan ve aralarından 3'ünün durumu ağır olan toplam 14 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin daha, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri kaza yerinde detaylı bir inceleme başlatırken, feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de netleşti. Kazada yaşamını yitirenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi devam eden (toplam 12) yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.