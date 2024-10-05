Mersin'de korkunç olay! Kız arkadaşını boğarak öldürdü ardından intihar etti

Mersin'in Mezitli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. U.A, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sonay Öztürk Aslan'ı boğarak öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de korkunç olay! Kız arkadaşını boğarak öldürdü ardından intihar etti
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Mersin'in Mezitli ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Kuyuluk Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, U.A, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sonay Öztürk Aslan'ın evine gitti. U.A, Aslan'ı evinde henüz belirlenemeyen nedenle boğarak öldürdü.

Kendisinden haber alamayan Aslan'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüpheli U.A'nın kendi evinde tabancayla intihar ettiğini tespit etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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