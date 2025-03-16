Mersin’de korkutan olay: Sahipsiz köpekler 30 küçükbaşı telef etti!

Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sahipsiz köpekler Halit Metin’e ait ağıla girerek koyun ve keçilere saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 30 küçükbaş hayvan telef olurken, 5 hayvan ise yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağılda inceleme yaparak yaşanan zararla ilgili rapor hazırladı.

BESİCİ HALİT METİN: "ZARARIMIZ BÜYÜK"

Hayvanları telef olan Halit Metin, olayın kendisini büyük üzüntüye soktuğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"Buna benzer olayların önlenmesini istiyoruz. Yetkililerden duyarlılık bekliyoruz. Zararımız büyük, ne yapacağımızı bilmiyoruz." diyen Metin, sahipsiz köpeklerin hayvancılıkla uğraşan birçok kişiyi mağdur ettiğini dile getirdi.