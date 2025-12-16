Mersin'de lisede dağıtılan çikolata sonrası 10 öğrenci hastanelik oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lisede yaşanan olayda, doğum günü nedeniyle dağıtılan çikolataları tükettikleri öne sürülen 10 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde bulunan Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda 9. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, dışarıdaki bir marketten doğum günü için alınan çikolataları tükettikten sonra fenalaştı.

Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlenme şüphesiyle okula sevk edilen ambulanslarla 10 öğrenci Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu da hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Olayın ardından, çikolataların alındığı markete giden zabıta ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk kontrollerde, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen ve son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünlerin bulunduğu tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.