Mersin'de maganda kurşunu dehşeti! Balkonda kavgayı izleyen 31 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olay, dün gece saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Şevketsümer Mahallesi’nde meydana geldi. Komşu aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evinin balkonuna çıkarak yaşananları izleyen İsmail Karaduman'a isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaduman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan 31 yaşındaki İsmail Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaduman'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltında

Olayın ardından kaçan ve kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri; olayın ana şüphelileri olduğu değerlendirilen Ömer Ç. ve Furkan Ç. ile birlikte toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.