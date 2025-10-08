Mersin’de minibüs kabusu bitmiyor! İki günde iki ayrı facia

Mersin’in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 33 BAA 541 plakalı minibüs, yağışlı hava koşullarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, minibüs içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden olduğu ve bahçelerine çalışmaya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen minibüste sıkışan yaralıları araçtan çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından minibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken bölgede trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı.

DÜN DE BENZER BİR KAZA YAŞANMIŞTI

Erdemli ilçesi, son iki günde ikinci minibüs kazasıyla sarsıldı. Dün, tarım işçilerini taşıyan başka bir minibüsün 10 metrelik şarampole uçması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.