Mersin'de müstakil evin duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, müstakil evin cephe duvarının çökmesi sonucu başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ekipler, evde inceleme başlattı.

Mersin'de müstakil evin duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'de müstakil evin duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kaza, Fevziçakmak Mahallesi 1723 Sokak'taki müstakil evin cephe duvarında çökme meydana geldi. Bu sırada, sokakta arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Beytulllah T, moloz parçalarının çevreye saçılması sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, 3 ailenin yaşadığı öğrenilen evde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Mersin # duvar çökmesi
Çok Okunanlar
Manisa'da 1 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Manisa'da 1 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama
İki tür balina türü yok olmuş olabilir!
İki tür balina türü yok olmuş olabilir!
Anne karnında bebekler stresli olabilir!
Anne karnında bebekler stresli olabilir!
Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri yanıtladı
Öne Çıkanlar Perinçek'ten Gündemi Sarsacak Selçuk Bayraktar Açıklaması: "Türkiye'nin Başına Çorap Örecek!" Perinçek'ten Gündemi Sarsacak Selçuk Bayraktar Açıklaması: "Türkiye'nin Başına Çorap Örecek!" Fenerbahçe'de transferde iki rekor birden Fenerbahçe'de transferde iki rekor birden