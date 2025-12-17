Mersin’de örnek davranış: Çamurlu ayakkabıyı kapıda çıkarıp çorapla markete girmişti, kim olduğu ortaya çıktı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsüyle tüm Türkiye'nin takdirini toplayan, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete çorapla giren vatandaşın kimliği belli oldu.
Mersin kırsalında yaşanan ve izleyenlerin içini ısıtan olayın adresi Aydınlar Mahallesi oldu. Bir marketin güvenlik kamerası kayıtlarına giren görüntülerde, alışveriş yapmak için işletmeye gelen bir vatandaşın kapıda duraksadığı görüldü. Ayakkabılarındaki yoğun çamuru fark eden vatandaş, önce kirliliği kenarda sıyırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.
Marketin önünde ayakkabılarını çıkaran şahıs, içeriye çoraplarıyla girdi. Kasiyerin de şaşkınlıkla izlediği ve büyük takdir toplayan bu ince davranışın kahramanının, ilçeye bağlı Çerçili Mahallesi’nde ikamet eden 61 yaşındaki Adnan Ersin olduğu belirlendi. Geçimini çiftçilikle sağlayan, 4 çocuk ve 1 torun sahibi Ersin’in bu hassasiyeti, kısa sürede sosyal medyanın ve haber bültenlerinin gündemine oturdu.
ÇALIŞANLARA YÜK OLMAMAK İÇİN YAPMIŞ
Olayın kahramanı Adnan Ersin, o gün tarlada kargı sökmek için çalıştığını ve yağışlı hava nedeniyle ayakkabılarının çamurla kaplandığını belirtti. Neden böyle bir davranış sergilediğini anlatan Ersin, niyetinin çalışanlara zahmet vermemek olduğunu ifade etti. Ersin, o anları şu sözlerle dile getirdi: "Öncesinde yağmur yağdığı için ayakkabım çamur oldu. İşim aceleydi markete gittim, içerideki çalışanları meşgul etmeyeyim diye ayakkabımı çıkarıp alışverişimi yaptım. Hava soğuktu çalışanları uğraştırmamak için böyle düşündüm"
"AYAKKABIM ÇAMUR OLSA YİNE AYNISINI YAPARIM"
Akşam saatlerinde televizyonu açtığında haberlerde kendisini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını vurgulayan duyarlı vatandaş, bu davranışın anlık bir karar olmadığını, karakterinin bir parçası olduğunu gösterdi. Ersin, benzer bir durumda yine aynı hassasiyeti göstereceğinin altını çizerek; "Tarlada çalışsam ayakkabım çamur olsa yine aynı yaptığımı yaparım. Ayakkabımı çıkarır içeri geçerim" şeklinde konuştu.
Adnan Ersin'in sergilediği bu örnek davranış, yerel yöneticiler tarafından da gururla karşılandı. Aydınlar Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım, görüntüleri televizyonda izlediğinde duygulandığını belirtti. Ersin'in bu hareketinin bölge kültürünü ve Toroslar'ın Yörüklerinin naif yapısını yansıttığına değinen Muhtar Yıldırım, "Duygulandım işte biz buyuz" diyerek hemşehrisini takdir etti.