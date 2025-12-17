Mersin’de örnek davranış: Çamurlu ayakkabıyı kapıda çıkarıp çorapla markete girmişti, kim olduğu ortaya çıktı

ÇALIŞANLARA YÜK OLMAMAK İÇİN YAPMIŞ

Olayın kahramanı Adnan Ersin, o gün tarlada kargı sökmek için çalıştığını ve yağışlı hava nedeniyle ayakkabılarının çamurla kaplandığını belirtti. Neden böyle bir davranış sergilediğini anlatan Ersin, niyetinin çalışanlara zahmet vermemek olduğunu ifade etti. Ersin, o anları şu sözlerle dile getirdi: "Öncesinde yağmur yağdığı için ayakkabım çamur oldu. İşim aceleydi markete gittim, içerideki çalışanları meşgul etmeyeyim diye ayakkabımı çıkarıp alışverişimi yaptım. Hava soğuktu çalışanları uğraştırmamak için böyle düşündüm"