Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 14 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Tarsus ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 14 zanlı yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, sosyal medyada eleman temin etmeye ve propaganda yapmaya yönelik faaliyette bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 14 zanlı yakalandı - Resim : 1

Kent merkezi ve Tarsus ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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