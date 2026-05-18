Mersin'de restorana pompalı tüfekli katliam! 2 can kaybı, çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde öğle saatlerinde bir restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda kan aktı.

Yağmur Biçen Kaplan
 Husumetlisinin iş yerine rastgele ateş açan saldırgan, iş yeri ortaklarından Sabri Pan ile o esnada restoranda bulunan Ahmet Ercan Can'ın ölümüne neden oldu. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.


RESTORANA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Olay, öğle saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Ö. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle restorana acımasızca ve rastgele ateş açmaya başlayan Metin Ö., içerideki müşterilere ve çalışanlara dehşeti yaşattı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Silahtan çıkan saçmaların hedefi olan iş yeri sahibi Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Mehmet T. ve bazı müşteriler kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Metin Ö. olay yerinden hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde;

İş yeri sahiplerinden Sabri Pan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Ercan Can, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Mehmet T. ve diğer müşterilerin tedavileri ise çevre hastanelerde devam ediyor.
Hayatını kaybeden Pan ve Can'ın cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisi Metin Ö.’nün yakalanması için bölgede geniş çaplı insan avı başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

