Mersin’de şafak baskını: 89 aranan zanlı tek tek yakalandı!
Mersin'de sabaha karşı gerçekleştirilen nefes kesen şafak operasyonunda “yaralama”, “hırsızlık” ve “dolandırıcılık” gibi suçlardan aranan 89 kişi gözaltına alındı. Polis kamerasına yansıyan görüntüler, operasyonun nasıl titizlikle yürütüldüğünü gözler önüne serdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. “Yaralama”, “hırsızlık”, “dolandırıcılık”, “tehdit” ve “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından aranan şahıslar, sabaha karşı düzenlenen baskınlarla tek tek yakalandı.
54 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon sabah saatlerinde başladı. Polis ekipleri, önceden belirlenen 54 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda, aranan 89 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun tamamı polis kameralarınca kayıt altına alındı. Görüntülerde, ekiplerin zırhlı araçlarla operasyon noktalarına intikali, adreslere düzenlenen baskınlar ve zanlıların gözaltına alınma anları yer aldı. Görüntülerdeki disiplinli ve koordineli müdahale dikkat çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı