Mersin'de şafak operasyonu! Uyuşturucu satıcıları köşeye sıkıştırılıyor

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 35 zanlının yakalanması için başlatılan operasyona 68 ekip ve 260 polis katıldı.

Mersin'de şafak operasyonu! Uyuşturucu satıcıları köşeye sıkıştırılıyor

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen zehir tacilerine yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve günün erken saatlerinde gerçekleşen şafak operasyonuna 68 ekip ve 260 polis katıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde 35 zanlının uyuşturucu sattığını belirlemişti. Mersin merkez ve ilçelerinde yapılan operasyona dron ile de destek verildi.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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