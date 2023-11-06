Mersin'de Sazan Sarmalı ve Şantaj Operasyonu

Mersin'de dolandırıcılara yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. "Ssazan sarmalı" olarak bilinen yöntem ve şantajla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

Mersin'de Sazan Sarmalı ve Şantaj Operasyonu
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Mersin'de dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını Mersin İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı.

18 Şüpheli Gözaltına Alındı!

Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaklaşık bir ayda çok sayıda vatandaşın "sazan sarmalı" ve "şantaj" yöntemiyle 15 milyon lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde 18 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda söz konusu isimler yakalandı.

İkametlerde, 62 banka kartı, 80 bin lira, 25 telefon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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