Mersin'de şiddetli yağış: 2 metrelik çukur oluştu

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Mersin’de yağışlı hava iki gündür aralıklarla etkili oluyor. Yağışların ardından Çamlıyayla ilçesinde yolda toprak kayması meydana geldi.

Tarsus ile Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar ile Çayırekinliği arasında kalan yolda yaşanan toprak kayması sonrası yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu.

Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, ilçe jandarma trafik ekiplerinin de çökmenin olduğu noktada sürücüleri uyardığı öğrenildi. Ekiplerin, sürücüleri kontrollü ve yavaş gitmeleri konusunda yönlendirdiği bildirildi.