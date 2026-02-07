Mersin'de şiddetli yağış: 2 metrelik çukur oluştu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde iki gündür süren yağışın ardından yolda toprak kayması meydana geldi. Tarsus ile Çamlıyayla arasında kalan güzergahta oluşan yaklaşık 2 metrelik çukur nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.

Mersin'de şiddetli yağış: 2 metrelik çukur oluştu
Yayınlanma:

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Mersin’de yağışlı hava iki gündür aralıklarla etkili oluyor. Yağışların ardından Çamlıyayla ilçesinde yolda toprak kayması meydana geldi.

Tarsus ile Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar ile Çayırekinliği arasında kalan yolda yaşanan toprak kayması sonrası yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu.

Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, ilçe jandarma trafik ekiplerinin de çökmenin olduğu noktada sürücüleri uyardığı öğrenildi. Ekiplerin, sürücüleri kontrollü ve yavaş gitmeleri konusunda yönlendirdiği bildirildi.

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 14 ilimize kar yağacak!Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 14 ilimize kar yağacak!Yurt
YÖK’ten üniversitelere resmi yazı: Savcılıklarla kurumsal iş birliği istendiYÖK’ten üniversitelere resmi yazı: Savcılıklarla kurumsal iş birliği istendiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin
Günün Manşetleri
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
Çok Okunanlar
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 14 ilimize kar yağacak! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 14 ilimize kar yağacak!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum