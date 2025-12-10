Mersin’de su katılmış 3 bin 650 bidon Ayçiçeği Yağı yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir depoya Zabıta Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen baskında, yurt dışına ihraç edilmek üzere ayçiçeği yağı olarak hazırlanan 3 bin 650 bidonun suyla karıştırılarak doldurulduğu belirlendi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolu üzerindeki Huzurkent mevkisinde bulunan bir depoya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, depoda detaylı incelemelerde bulundu.

LABORATUVAR ANALİZİ SAHTEKARLIĞI DOĞRULADI

Yapılan araştırmalarda, yurt dışına "ayçiçeği yağı" adı altında pazarlanmak üzere hazırlanmış olan bidonların içeriğinde yağ ve su karışımı olduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, depodaki ürünlerden numuneler alarak laboratuvara gönderdi. Analiz sonuçları, el konulan bidonların tamamının su ve yağ karıştırılarak doldurulduğunu kesinleştirdi. Baskın sonucunda, her biri 20 litrelik olan 3 bin 650 bidon ürüne el konuldu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivaslıoğlu, ihbar üzerine depoya baskın düzenlediklerini ifade ederek, ambalaj üzerindeki bilgilere dikkat çekti: "Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu anladık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz."

Olayla ilgili olarak yasal süreç başlatıldığı ve tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ayçiçek yağı Mersin
