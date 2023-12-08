Mersin'de Tefecilik Operasyonu! 8 Kişi Gözaltına Alındı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor. Son olarak Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, faizle para verdikleri kişileri tehdit ve mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin mağdurlardan boş senet aldıklarını, gayrimenkullerini birlikte hareket ettikleri kişilerin üzerine yaptıklarını ve bu durumu araç alım satımıyla gizlemeye çalıştıklarını belirledi.

Operasyonlarda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı!

Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda M.E.K, H.K, M.Ö, A.İ, T.K, R.D, F.E. ve M.T. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, sahte olduğu değerlendirilen basın kartı ve alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Bu arada, zanlıların bazı mağdurlardan 17 milyon 660 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.