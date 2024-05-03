Mersin'de terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı

Mersin'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Mersin'de terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde bulunan çok sayıda materyale el konuldu.

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# Mersin # terör
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