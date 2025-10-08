Mersin’de terör yuvası çökertildi! DEAŞ bağlantılı 2 kişi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyona imza attı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütüne eleman temin ettikleri ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu tespit edilen iki şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen ekipler, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI, MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon sırasında zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilere ait adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirdi. Bu materyallerin, örgütün iç yapılanması ve propaganda faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Ele geçirilen malzemeler, inceleme yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülen iki zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.