Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 27 şüpheli gözaltına alındı
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet güçleri, uyuşturucuyla mücadeleye tavizsiz devam ediyor.
Mersin'de sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin merkez, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde kimliği tespit edilen 37 zanlıya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyona, 102 özel harekat ekibiyle, 326 polis katıldı.
Güvenlik güçlerinin adreslerde yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu maddesiyle birlikte ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürürken, adreslerde bulunamayan 10 zanlı aranıyor.
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