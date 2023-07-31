Mersin'de uyuşturucu operasyonu! PKK'ya finans sağlayan şüpheliler yakalandı

Mersin'de, uyuşturucu ticaretiyle terör örgütü PKK’ya finansman sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 9'u yakalandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! PKK'ya finans sağlayan şüpheliler yakalandı
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Mersin'de terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlayan 19 zanlıya yönelik operasyon yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları tespit edilen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlıların belirlenen adreslerine şafak baskınları yapıldı.
Bazı adreslerde şüphelilerin polislerin gelişini izlemek için aydınlatma direğine kamera takmaları dikkat çekti.

İHA destekli operasyona, 350 polis katıldı.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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