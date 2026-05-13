Acı haber geldi! Mersin'de yağ fabrikasında yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi fabrikasında yangın çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Acı haber geldi! Mersin'de yağ fabrikasında yangın
Yayınlanma: Güncellenme:

Aves Enerji Dolum Tesisleri'nin Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yerleşkesindeki yakıt tankında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. Bu esnada tankın üzerinde çalışan Süleyman Güner, şiddetli sarsıntının etkisiyle yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, acil olarak Toros Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Patlamanın hemen ardından tesiste yangın başladı. Alevlere ilk müdahaleyi fabrikanın kendi ekipleri yaptı. Ancak yağ dolum silolarında bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle alevler hızla yayıldı. Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, AFAD personeli ve emniyet güçlerine ait TOMA'lar sevk edildi.

Tesisteki yanıcı maddeler, ekiplerin söndürme çalışmalarını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Yangının ulaştığı boyut, fabrikadan yükselen ve kilometrelerce öteden fark edilebilen yoğun siyah dumanlarla gün yüzüne çıktı. Havadan dron ile de görüntülenen alevlerin tamamen kontrol altına alınması için yoğun müdahale sürüyor.

RİSKLİ BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ

Emniyet güçleri, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çevreye sıçrama veya yeni bir patlama yaratma ihtimaline karşı tesisin belirli bölümleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çabaları devam ederken, yetkililer patlamanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere olayla ilgili inceleme başlattı.

MİT'ten film gibi operasyon! Uluslararası aranan Faslı uyuşturucu baronu Şişli'de yakalandıMİT'ten film gibi operasyon! Uluslararası aranan Faslı uyuşturucu baronu Şişli'de yakalandıGündem
Tanju Özcan hakkında şok iddianame: 178 sayfada "Kurban" ve "Ruhsat" skandalı!Tanju Özcan hakkında şok iddianame: 178 sayfada "Kurban" ve "Ruhsat" skandalı!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin yangın
Günün Manşetleri
Türkiye bağlantılı MOSSAD ajanı idam edildi
Hamaney’den Trump’a beş şart!
Amerikan Hava Gücünün "Göz Bebekleri" vuruldu
Bayram için tren seferlerine ek kapasite
Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
Ateşkes kağıt üstünde kaldı!
47 ilde DEAŞ operasyonu, yüzlerce gözaltı
İran füze sahalarının %90’ını korumayı başardı!
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Eskişehir’de!
"Özgür Özel’in evinin duvarına poşetle para bıraktım"
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yarın 78 il sırılsıklam olacak! Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?