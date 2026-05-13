Acı haber geldi! Mersin'de yağ fabrikasında yangın

Aves Enerji Dolum Tesisleri'nin Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yerleşkesindeki yakıt tankında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. Bu esnada tankın üzerinde çalışan Süleyman Güner, şiddetli sarsıntının etkisiyle yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, acil olarak Toros Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Patlamanın hemen ardından tesiste yangın başladı. Alevlere ilk müdahaleyi fabrikanın kendi ekipleri yaptı. Ancak yağ dolum silolarında bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle alevler hızla yayıldı. Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, AFAD personeli ve emniyet güçlerine ait TOMA'lar sevk edildi.

Tesisteki yanıcı maddeler, ekiplerin söndürme çalışmalarını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Yangının ulaştığı boyut, fabrikadan yükselen ve kilometrelerce öteden fark edilebilen yoğun siyah dumanlarla gün yüzüne çıktı. Havadan dron ile de görüntülenen alevlerin tamamen kontrol altına alınması için yoğun müdahale sürüyor.

RİSKLİ BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ

Emniyet güçleri, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çevreye sıçrama veya yeni bir patlama yaratma ihtimaline karşı tesisin belirli bölümleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çabaları devam ederken, yetkililer patlamanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere olayla ilgili inceleme başlattı.