Mersin'de yangın can aldı! 2 ölü, 4 yaralı var

Mersin'in Mezitli ilçesinde büyük bir yangın meydana geldi. Yangının çıktığı yer Fındıkpınarı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, A.R. ve S.R'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.