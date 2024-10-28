Mersin'de yangın can aldı! 2 ölü, 4 yaralı var

Mersin'in Mezitli ilçesinde Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de yangın can aldı! 2 ölü, 4 yaralı var
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Mersin'in Mezitli ilçesinde büyük bir yangın meydana geldi. Yangının çıktığı yer Fındıkpınarı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, A.R. ve S.R'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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