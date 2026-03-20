Mersin’den Ulusal Kanal’a destek: Ulusal Kanal üreticinin gözü, kulağı ve haber kaynağıdır

Mersin’ den bir kez daha büyük imeceye destek geldi. Mersinliler, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için TÜRKSAT ve Anadolu Ajansının yayın kesme bildirimi sonrası başlayan seferberlikte tek yürek oldu.

İş İnsanı Tuncay Sıgar, Ulusal Kanal’ ın milli cepheden yayın yapan tek kanal olduğunu belirtti.

“Şirketlerimizin, iş insanların bu durumda Ulusal Kanala yardımcı olması gerekiyor. Ulusal Kanalın yaptıklarını yapacak başka kanal yoktur. Ulusal Kanal Ergenekon, FETÖ, Haziran eylemleri ve FETÖ kalkışmasına karşı halka ışık tutmuştur. Yani olayları doğru yönlendirmiştir. Yine Amerika ve İsrail’in saldırı savaşında halkı doğru yönlendirmektedir. O zaman halkımız, iş insanlarımız da kendilerine düşen görevi yapmalıdır.”

Arıcılık ve ziraat işleri yapan iş insanı Yunus Altıkulaç, Ulusal Kanal’ı büyütmenin ve yükseltmenin milli bir görev olduğunu ifade etti.

“Ulusal Kanal üreticilerin sorunlarını dile getirmiş, programlarını yapmış, önümüze çözüm önerilerini sunmuştur. Ondan ötürü Ulusal Kanal olmadan üretici yönünü bulamaz, üreticinin gözü, kulağı ve haber kaynağıdır. Bu bakımdan elimizi taşın altına koyacağız, sorumluluk alacağız, Ulusal Kanalımıza destek olacağız.”