Kurtuluş etkinlikleri kapsamında cirit gösterisi düzenlendi

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.



Toroslar Belediyesi tarafından kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi'nde yer alan Yumuktepe Futbol Sahası'nda kutlama programı düzenlendi.



Adana Toroslar Mehter Takımı'nın gösterisiyle başlayan etkinlik, her yıl yapılarak geleneksel hale getirilen "Kurtuluş ateşi"nin yakılmasıyla devam etti.

Etkinlik, Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulubünün gösterisiyle sürdü.



Cirit sporcuları 5'er kişilik ikişer takımlar halinde kıyasıya mücadele ederken, yağmur nedeniyle sporcular zor anlar yaşadı.



Sporcular yağışların etkisini artırması nedeniyle yağmurluk giyerken, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen gösteri renkli görüntülere sahne oldu.



Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, gösterinin ardından oyuncuları tebrik ederek, plaket takdim etti.



Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Tuna, Türk topraklarını canı ve kanıyla koruyarak kurtuluş mücadelesinde emeği olan şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.