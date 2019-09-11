Mersinli ailenin otizmle mücadelesi

Mersin'in Kepirli köyünde yaşayan Özcan ailesinin hayatı, kızları Melisa'nın 3 yaşından itibaren sağlığının bozulmasıyla oldukça zorlaştı. Doktor doktor gezildi, ancak teşhis çok sonradan konulabildi: Melisa Otizm hastasıydı.

Anne Olcay Özcan, Otizmin ilk belirtilerini anlattı.

Olcay ve Kamil Özcan çifti, ilk yıllarda büyük çaresizlik ve acı içindeydi. Çünkü yalnızca otizmli çocuklara özel ne bir hastane, ne bir okul var. Özel kurumlar ve ilaçlar ise çok pahalı.

Ama Özcan çifti pes etmeden mücadele etti, sabretti.

Melisa yıllar süren bir çaba ile, mucize denebilecek bir ilerleme kaydetti.

Otizmle mücadeleyi seçen Özcan ailesi, şimdi benzer durumdaki tüm ailelere yardımcı oluyor. Tüm deneyim ve uygulamaları Melisa Özcan adıyla açtıkları Youtube kanalında paylaşıyor. Anne Olcay Özcan, Otizmle mücadele eden tüm aileler adına yetkililere seslendi.



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