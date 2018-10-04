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Meryem Ana heykelini satmak isterken yakalandı

Bartın'da "Meryem Ana" figürlü heykel başını satmak istediği belirlenen şüpheli yakalandı.

Meryem Ana heykelini satmak isterken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terkehaliller köyünde ikamet eden O.Y'nin, "Meryem Ana" figürlü heykel başını satmak istediği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada heykel başının yanı sıra ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Heykel başı, tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

Şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ve "Kabahatler Kanununa Muhalefet"ten idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Gözaltına alınan ve "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlenen şüphelinin, jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Etiketler; #Bartın #meryem ana
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