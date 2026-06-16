Mesai arkadaşını otoparkta öldüren motokurye hakim karşısında: “Keşke ben ölseydim”

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Arda K. için davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra maktul Ferhat Ozan Yıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları katılım sağladı. Mahkeme heyeti, savunmaları ve tanıkları dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"ÖĞLEN BERABER YEMEK YEMİŞTİK, ÇOK PİŞMANIM"

Mahkemedeki ilk savunmasında maktul ile aynı şirkette kurye olarak çalıştıklarını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını savunan Arda K., yaşanan kavgayı şu sözlerle özetledi: "Olay günü, motosikleti onun üzerine sürdüğümü iddia ederek motosikletime tekme atarak küfür etti. Aramızda küfürleşme oldu. Daha sonra kavga ettik. Kendisi benden cüsse olarak büyük. Beni motosiklete doğru ittirince ben de onu korkutmak amacıyla sepette bulunan bıçağı aldım. Bıçağı ilk seferde vurmadım. Boğuşmaya devam ediyorduk. Bana tekme atmaya çalışınca bıçak bacağına geldi. Sesi duyanlar bizi ayırmaya çalıştı. Ferhat asansöre doğru gitti. Ardından bacağındaki kanı görünce geri geldi. Boğazıma sarılarak, 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' dedi. Nefessiz kaldım ve bıçağı bir kez savurdum. Bunun üzerine beni bırakarak yere uzandı. Ben hemen tampon yapmaya başladım. Amacım öldürmek değildi. Keşke ben ölseydim. Öğlen beraber yemek yemiştik, çok pişmanım."

"BİZE DE DENK GELİR DÜŞÜNCESİYLE ARAYA GİREMEDİM"

Duruşmada olayın yaşandığı anlara şahit olan H.K. de tanık sıfatıyla dinlendi. Kavgayı ayırmaya çalıştığını belirten H.K., "Ben gittiğimde maktul ayağından bıçaklanmıştı. Onları ayırmaya çalıştım. Maktul, sanığa tokat attı. Sanığı yakasından tutmuş itiyordu. Daha sonra sanık Arda'nın, Ferhat Ozan Yıldırım'ı bir kez bıçakladığını gördüm. Elinde bıçak olduğu için bize de denk gelir düşüncesiyle araya giremedim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 20 Ocak tarihinde Körfez Mahallesi Berk Sokak'ta bulunan kapalı bir otoparkta meydana gelmişti. Arda K. ile arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında otoparkta başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay esnasında Arda K., motosikletinin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım'ı karnından yaraladı.

Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Arda K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.