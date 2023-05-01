Mesai saatleri değişiyor mu? Bakan Bilgin açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin mesai saatlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, "Çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada Türkiye'de mesai saatlerinin düşeceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada işçilerin çalışma sürelerinin düzenleneceğini, daha düşük çalışma saatleri için çalışmalar yapılacağını vurguladı.
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışma süresinin 7, hatta 6'ya kadar çekilebileceği mesajını verdi.
ÇALIŞMA SÜRELERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR
Açıklamasının devamında Bakan Bilgin, çalışma sürelerinin düşürüleceği, bunun üzerinde çalışmaların yapıldığını söyleyerek, "Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. "
"İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor" dedi.